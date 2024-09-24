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        Dodurga'da arı yetiştiriciliği anlatıldı

        Çorum'un Dodurga ilçesinde vatandaşlara bal üretimi ve arıcılık teşvikleri anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 16:05 Güncelleme: 24.09.2024 - 16:23
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        Dodurga'da arı yetiştiriciliği anlatıldı
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde vatandaşlara bal üretimi ve arıcılık teşvikleri anlatıldı.

        Köylere Hizmet Götürme Birliğince yürütülen "Arıları Yaşat Geleceğini Kazan Projesi" kapsamında Dodurga Belediyesi Kayabaşı kültür salonunda düzenlenen etkinlikte projenin saha koordinatörü Ömer Arslan, arıcılığın önemi hakkında bilgi verdi.

        Gelecekte iş bulmanın zorlaşacağını, dolayısıyla gençlerin tarım ve hayvancılığa yönelmesi gerektiğini belirten Arslan, bu amaçla yürütülen "Arıları Yaşat Geleceğini Kazan Projesi" ile gençlere eğitim verildiğini söyledi.

        Kırsal kalkınma uzmanı Cem Akşit ise kırsal kalkınma projelerine yüzde 75'e varan oranda 500 bin avroya kadar hibe desteği verildiğini kaydetti.

        Toplantıda konuşmacılar, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.

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