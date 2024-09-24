Dodurga'da arı yetiştiriciliği anlatıldı

Kırsal kalkınma uzmanı Cem Akşit ise kırsal kalkınma projelerine yüzde 75'e varan oranda 500 bin avroya kadar hibe desteği verildiğini kaydetti.

Gelecekte iş bulmanın zorlaşacağını, dolayısıyla gençlerin tarım ve hayvancılığa yönelmesi gerektiğini belirten Arslan, bu amaçla yürütülen "Arıları Yaşat Geleceğini Kazan Projesi" ile gençlere eğitim verildiğini söyledi.

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