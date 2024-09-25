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        Çorum'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 19:38 Güncelleme: 25.09.2024 - 19:48
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        Çorum'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Mustafa K. yönetimindeki 19 BG 525 plakalı otomobil, Sungurlu-Çorum kara yolu Kırankışla köyü yakınlarında Erol E'nin kullandığı 19 SA 519 plakalı traktörle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Hülya K. ve Nisa K. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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