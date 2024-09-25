GÜNCELLEME - Çorum'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü öldü
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, otomobille çarpışan traktörün sürücüsü öldü, kazada 4 kişi yaralandı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, otomobille çarpışan traktörün sürücüsü öldü, kazada 4 kişi yaralandı.
Mustafa K. yönetimindeki 19 BG 525 plakalı otomobil, Sungurlu-Çorum kara yolu Kırankışla köyü yakınlarında Erol Ersan'ın (70) kullandığı 19 SA 519 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Hülya K. ve Nisa K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı traktör sürücüsü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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