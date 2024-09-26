Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da kamu personeline CİMER eğitimi verildi

        Çorum'da görev yapan kamu personeline, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) eğitimi verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 17:05 Güncelleme: 26.09.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da kamu personeline CİMER eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da görev yapan kamu personeline, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) eğitimi verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, CİMER ile ilgili iş ve işlemlerin doğru, etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla, kentte görev yapan CİMER onay yetkili ve CİMER kullanıcı kamu görevlilerine yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, İletişim Başkanlığı Kamusal Halkla İlişkiler Koordinatörü Ahmet Reha Kayaoğlu, Açık Kapı Şube Müdürü Şükran Kocaer, Cumhurbaşkanlığı CİMER eğitim uzmanları, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının CİMER kullanıcı personeli katıldı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı'nın açılış konuşmasıyla başlayan eğitimde CİMER eğitim uzmanları Ahmet Reha Kayaoğlu, Mustafa Tolga Karaoğlu ve İlker Mutlu sunumlar yaptı.

        Eğitim semineri, soru-cevap bölümü ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        "Canavar gibi..."
        "Canavar gibi..."
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        Esenler'de alkollü taksici ortalığı birbirine kattı
        Esenler'de alkollü taksici ortalığı birbirine kattı
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu
        Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Yeni prens Yunus Akgün!
        Yeni prens Yunus Akgün!
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        İş Sanat’ta yeni sezon 7 Kasım’da başlıyor
        İş Sanat’ta yeni sezon 7 Kasım’da başlıyor
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?

        Benzer Haberler

        Çorum Dodurga'da üreticiler hasat için çeltik tarlalarına girdi
        Çorum Dodurga'da üreticiler hasat için çeltik tarlalarına girdi
        Çorum'da Ahilik Haftası kutlandı
        Çorum'da Ahilik Haftası kutlandı
        Çorum'da 5 gündür kayıp olan Samet aranıyor
        Çorum'da 5 gündür kayıp olan Samet aranıyor
        Çorumlu marangoz, ailesinin asırlık mesleğini üçüncü kuşak olarak sürdürüyo...
        Çorumlu marangoz, ailesinin asırlık mesleğini üçüncü kuşak olarak sürdürüyo...
        GÜNCELLEME - Çorum'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü öldü
        GÜNCELLEME - Çorum'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü öldü
        Çorum'da ağaçtan düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı
        Çorum'da ağaçtan düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı