Çorum'da kamu personeline CİMER eğitimi verildi

Çorum'da görev yapan kamu personeline, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) eğitimi verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, CİMER ile ilgili iş ve işlemlerin doğru, etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla, kentte görev yapan CİMER onay yetkili ve CİMER kullanıcı kamu görevlilerine yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, İletişim Başkanlığı Kamusal Halkla İlişkiler Koordinatörü Ahmet Reha Kayaoğlu, Açık Kapı Şube Müdürü Şükran Kocaer, Cumhurbaşkanlığı CİMER eğitim uzmanları, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının CİMER kullanıcı personeli katıldı.