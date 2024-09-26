Çorum'da 4 gündür kayıp olarak aranan kişi devrilen otomobilinde ölü bulundu

Şeker'in son olarak 06 DA 0069 plakalı otomobiliyle Çorum-İskilip kara yolunda görüldüğünün tespit edilmesi üzerine arama çalışmalarına bu bölgede devam edildi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce arama çalışması başlatıldı.

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