Çorum'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Çorum'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Çorum'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet D. (50) idaresindeki 19 BN 460 plakalı motosiklet, Çorum-Osmancık kara yolu Sarmaşa mevkisinde yön tabelasına çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.
Yaralı Ahmet D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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