Çorum'da bisikletten düşen 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Çorum'da bisikletten düşerek ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk, Ankara'ya sevk edildi.
Çorum'da bisikletten düşerek ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk, Ankara'ya sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Ç, Buharaevler Mahallesi İbrahim Çayırı 26. Sokak'ta bir parkta bisikletten düşerek yaralandı.
Çocuğun düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine parka sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralı çocuk sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Yavuz Ç, daha sonra Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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