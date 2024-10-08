Çorum'da bisikletten düşen 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Yaralı çocuk sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Ç, Buharaevler Mahallesi İbrahim Çayırı 26. Sokak'ta bir parkta bisikletten düşerek yaralandı.

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