Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da bisikletten düşen 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

        Çorum'da bisikletten düşerek ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk, Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 07:49 Güncelleme: 08.10.2024 - 07:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da bisikletten düşen 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da bisikletten düşerek ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk, Ankara'ya sevk edildi.

        Alınan bilgiye göre, Yavuz Ç, Buharaevler Mahallesi İbrahim Çayırı 26. Sokak'ta bir parkta bisikletten düşerek yaralandı.

        Çocuğun düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine parka sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Yaralı çocuk sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunan Yavuz Ç, daha sonra Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki bölge için sağanak yağmur uyarısı
        İki bölge için sağanak yağmur uyarısı
        NYT yazdı: İsrail İran'ın nükleer tesislerini hedef alacak mı?
        NYT yazdı: İsrail İran'ın nükleer tesislerini hedef alacak mı?
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        Sokaklar karıştı: Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protesto
        Sokaklar karıştı: Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protesto
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        İzmir'de 19 yıldır aranan terörist yakalandı
        İzmir'de 19 yıldır aranan terörist yakalandı
        İstanbul'da yine bina çöktü!
        İstanbul'da yine bina çöktü!
        İzmir'de operasyon
        İzmir'de operasyon
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        “Biz Atakan’ın masum olduğuna inanıyoruz”
        “Biz Atakan’ın masum olduğuna inanıyoruz”
        "Okan hoca çok tarzı olmayan değişiklikler yaptı"
        "Okan hoca çok tarzı olmayan değişiklikler yaptı"
        İsrail, Beyrut'u yine bombaladı
        İsrail, Beyrut'u yine bombaladı
        Beşiktaş'a Lyon maçında taraftar yasağı!
        Beşiktaş'a Lyon maçında taraftar yasağı!
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"

        Benzer Haberler

        Çorum'da anne ve babasını bıçakla yaralayan çocuk gözaltına alındı
        Çorum'da anne ve babasını bıçakla yaralayan çocuk gözaltına alındı
        Çorum'da balkondan düşen bebek ağır yaralandı
        Çorum'da balkondan düşen bebek ağır yaralandı
        Çorum'da park halindeki araç kundaklandı
        Çorum'da park halindeki araç kundaklandı
        Çorum'da şok narkotik ve kaçakçılık uygulaması yapıldı
        Çorum'da şok narkotik ve kaçakçılık uygulaması yapıldı
        Çorum'da yamaç paraşütü eğitimi başladı
        Çorum'da yamaç paraşütü eğitimi başladı
        Çorum'da "şok" uygulamalarda silah ve uyuşturucu hap ele geçirildi
        Çorum'da "şok" uygulamalarda silah ve uyuşturucu hap ele geçirildi