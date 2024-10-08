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        Çorum'dan kısa kısa

        Çorum'da bir kişi, tanımadığı zanlı tarafından darbedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 09:07 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:08
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        Çorum'da bir kişi, tanımadığı zanlı tarafından darbedildi.

        Alınan bilgiye göre, Sefa B. (21), Ulukavak Mahallesi'ndeki Pazartesi Pazarı içinde tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Silah kabzası ve kalasla darbedilen genç, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, Sefa B'yi darbeden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        - Haber alınamayan kişi bulundu

        Çorum'da haber alınamayan kişi, bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Rafet Y'den (44) haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu.

        Araştırma başlatan polis, Rafet Y'yi Çomar Barajı bölgesinde buldu.

        Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rafet Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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