Çorum'dan kısa kısa

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rafet Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Silah kabzası ve kalasla darbedilen genç, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Sefa B. (21), Ulukavak Mahallesi'ndeki Pazartesi Pazarı içinde tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı.

Çorum'da bir kişi, tanımadığı zanlı tarafından darbedildi.

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