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        İstanbul'da vefat eden polis memurunun cenazesi Çorum'da toprağa verildi

        İstanbul'da yaşamını yitiren polis memuru Erdem Yaman'ın cenazesi, Çorum'un Kargı ilçesinde defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 15:47 Güncelleme: 11.10.2024 - 15:47
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        İstanbul'da vefat eden polis memurunun cenazesi Çorum'da toprağa verildi
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        İstanbul'da yaşamını yitiren polis memuru Erdem Yaman'ın cenazesi, Çorum'un Kargı ilçesinde defnedildi.

        Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Erdem Yaman, 8 ay önce yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü.

        Memleketi Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Halılar köyüne getirilen Yaman'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze töreninin ardından Yaman'ın polis memuru olan eşi Kübra Yaman'a, Kargı Kaymakam Vekili Furkan Duman tarafından Türk bayrağı verildi.

        Cenaze törenine Yaman'ın yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Kargı İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek, Cumhuriyet Savcısı Musa Avşar ile polis memurları vatandaşlar katıldı.

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