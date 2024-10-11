İstanbul'da vefat eden polis memurunun cenazesi Çorum'da toprağa verildi

Cenaze töreninin ardından Yaman'ın polis memuru olan eşi Kübra Yaman'a, Kargı Kaymakam Vekili Furkan Duman tarafından Türk bayrağı verildi.

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