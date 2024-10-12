Çorum'da hafif ticari araç ile cip çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Çorum'da hafif ticari araç ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Çorum'da hafif ticari araç ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Tuncer S. idaresindeki 34 NH 2690 plakalı cip ile Beşer S'nin kullandığı 19 UT 197 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Samsun kara yolu Atçalı köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan Meryem S. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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