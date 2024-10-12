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        Çorum'da ineğin kapı ile duvar arasına sıkıştırdığı kişi ağır yaralandı

        Çorum'da hayvancılık işletmesinde çalışan yabancı uyruklu bir kişi, ineğin kapı ile duvar arasına sıkıştırması sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 03:36 Güncelleme: 12.10.2024 - 03:36
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        Çorum'da ineğin kapı ile duvar arasına sıkıştırdığı kişi ağır yaralandı
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        Çorum’da hayvancılık işletmesinde çalışan yabancı uyruklu bir kişi, ineğin kapı ile duvar arasına sıkıştırması sonucu ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Köprüalan köyünde faaliyet gösteren hayvancılık işletmesinde çalışan Afganistan uyruklu M.H, ineğin demir kapıya vurması sonucu kapı ile duvar arasına sıkıştı.

        Ağır yaralanan M.H, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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