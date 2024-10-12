Çorum'da ineğin kapı ile duvar arasına sıkıştırdığı kişi ağır yaralandı

Ağır yaralanan M.H, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Köprüalan köyünde faaliyet gösteren hayvancılık işletmesinde çalışan Afganistan uyruklu M.H, ineğin demir kapıya vurması sonucu kapı ile duvar arasına sıkıştı.

Çorum’da hayvancılık işletmesinde çalışan yabancı uyruklu bir kişi, ineğin kapı ile duvar arasına sıkıştırması sonucu ağır yaralandı.

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