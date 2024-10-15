Çorum'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Çorum'un Laçin ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Çorum'un Laçin ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Karasoku köyünde Osman Yıldız'a ait tek katlı evde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Laçin Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Laçin Kaymakam Vekili Emre Konak, evi yanan aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek, destek sağlayacaklarını belirtti.
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