Çorum'da 2 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu

Çocuğun cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de H.D.K'nin yatakta hareketsiz yattığını fark eden ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.