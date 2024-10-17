Çorum'da bir kişi mahkeme çıkışı kız kardeşi ve yeğenini silahla yaraladı

Çorum'un Bayat ilçesinde bir kişi, tehdit nedeniyle davalık olduğu kız kardeşi ile kız kardeşinin oğlunu tabancayla ateş ederek yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet K. (57), tehdit ve hakaret suçundan davalık olduğu kız kardeşi Ayşe K. (54) ile oğlu Caner T'yi (28) mahkeme çıkışı Yeni Mahalle Efe Sokak'ta tabancayla 5 el ateş ederek yaraladı.

Silah seslerinin duyulması üzerine sokakta bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.