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        Çorum'da bir kişi mahkeme çıkışı kız kardeşi ve yeğenini silahla yaraladı

        Çorum'un Bayat ilçesinde bir kişi, tehdit nedeniyle davalık olduğu kız kardeşi ile kız kardeşinin oğlunu tabancayla ateş ederek yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:20 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:23
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        Çorum'da bir kişi mahkeme çıkışı kız kardeşi ve yeğenini silahla yaraladı
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        Çorum'un Bayat ilçesinde bir kişi, tehdit nedeniyle davalık olduğu kız kardeşi ile kız kardeşinin oğlunu tabancayla ateş ederek yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, Ahmet K. (57), tehdit ve hakaret suçundan davalık olduğu kız kardeşi Ayşe K. (54) ile oğlu Caner T'yi (28) mahkeme çıkışı Yeni Mahalle Efe Sokak'ta tabancayla 5 el ateş ederek yaraladı.

        Silah seslerinin duyulması üzerine sokakta bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya müdahale etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma ve polis ekiplerince Esnaf Sitesi Sokak'ta yakalanarak gözaltına alındı.

        Silahlı saldırıda yaralanan anne ile oğlu, sağlık ekiplerince ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı anne, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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