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        Dodurga Belediye Başkanı Çetinkaya, muhtarları ağırladı

        Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, ilçedeki mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 11:09 Güncelleme: 20.10.2024 - 11:09
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        Dodurga Belediye Başkanı Çetinkaya, muhtarları ağırladı
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        Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, ilçedeki mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Çetinkaya, makamında ağırladığı muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutladı.

        Muhtarlık kurumunun yerel demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirten Çetinkaya, mahalle ve köylerde mıuhtarların vatandaşların sıkıntılarını tespit edip çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

        Çetinkaya, "Mahallelerimizin ve köylerimizin ihtiyaçlarını sorunlarını ilk elden öğrenerek çözüm üreten muhtarlarımız, belediyemiz ile hemşehrilerimiz arasında adeta bir köprü vazifesi görmektedir. Muhtarlarımızın özverili çalışmaları, Dodurga ilçemizin gelişim yolculuğuna büyük katkılar sunmakta ve bu iş birliği, ilçemizin ve köylerimizin daha yaşanabilir hale gelmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Vatandaşlarımızın sesini duyurmak ve sorunlarına çözüm bulmak için gece gündüz demeden çalışan kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ediyor, her birine sağlık, huzur ve başarı diliyorum." dedi.

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