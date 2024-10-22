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        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 20 kişi yakalandı

        Çorum'da çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 20 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 10:46 Güncelleme: 22.10.2024 - 10:46
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        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 20 kişi yakalandı
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        Çorum'da çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 20 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

        Son bir haftadır yürütülen çalışma kapsamında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 3 dolandırıcılık, 1 hırsızlık, 1 cinsel suçlar olmak üzere toplam 20 şüpheli yakalandı.

        Ayrıca kayıp ihbarı yapılan 6 kişi de polis ekiplerince bulunarak ailelerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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