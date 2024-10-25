Oğuzlar'da meme kanseri farkındalık eğitimi verildi

Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla düzenlenen eğitimde ayrıca, Oğuzlar'a 5-6 Kasım'da mamografi cihazı geleceği belirtilerek, ilçedeki bütün kadınlardan test yaptırmaları istendi.

Oğuzlar Toplum Sağlığı Merkezince Oğuzlar Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde Doktor Selen Balakar, kadınlara meme kanserinin erken teşhisinin önemi ve kadınların kendi kendini muayene etme yöntemleri hakkında bilgi verdi.

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