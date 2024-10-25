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        Oğuzlar'da meme kanseri farkındalık eğitimi verildi

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde, kadınlarına meme kanseri farkındalık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 10:29 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:41
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        Oğuzlar'da meme kanseri farkındalık eğitimi verildi
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        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde, kadınlarına meme kanseri farkındalık eğitimi verildi.

        Oğuzlar Toplum Sağlığı Merkezince Oğuzlar Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde Doktor Selen Balakar, kadınlara meme kanserinin erken teşhisinin önemi ve kadınların kendi kendini muayene etme yöntemleri hakkında bilgi verdi.

        Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla düzenlenen eğitimde ayrıca, Oğuzlar'a 5-6 Kasım'da mamografi cihazı geleceği belirtilerek, ilçedeki bütün kadınlardan test yaptırmaları istendi.

        Galeri
        Galeri

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