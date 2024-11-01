Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçına hazır

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlılar, Ankara'ya hareket etti. Ankara'da konaklayacağı otelde kampa girecek takım, burada maç saatini bekleyecek.

Antrenmana milli takım kampında bulunan Hasan Ege Akdoğan ile sakatlıkları devam eden Atakan Cangöz, Kadir Seven ve Burak Süleyman katılmadı.

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