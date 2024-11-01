Laçin Kaymakamı Emre Konak köyleri ziyaret etti

Laçin Kaymakam Vekili Emre Konak, Çamlıpınar ve Yeşilpınar köylerini ziyaret etti.

Konak, ziyaretlerde muhtarlardan köyde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerde vatandaşlarla da sohbet eden Konak, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Ziyarete Laçin İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yasin Yurtseven, Yazı İşeri Müdürü Mehmet Erdoğan, İlçe Özel İdare Müdürü Nurettin Eser ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdür Vekili Hatice Altunöz Aykut da katıldı.