Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün denetimleri sürüyor
Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğünce sabit denetim ve şok uygulamaların devam ettiği bildirildi.
Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğünce sabit denetim ve şok uygulamaların devam ettiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte huzur ve asayişi pekiştirmek amacıyla 25 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapılan 93 denetim ve şok uygulamada 26 kahvehane, 23 kafe, 24 çay ocağı, 14 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi.
7 bin 141 kişinin GBT kontrolünün yapıldığı denetimlerde, hakkında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı.
Denetimlerde ayrıca 12 ruhsatsız silah, 8 şarjör, 1294 mermi, 14 uyuşturucu hap, 2,69 gram uyuşturucu, 30 kilogram kaçak tütün, 2 bin makaron da ele geçirildi.
Trafik denetimlerinde ise incelenen 3 bin 167 araçtan 18'inin sürücüsüne 269 bin 401 lira idari para cezası uygulandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.