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        Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün denetimleri sürüyor

        Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğünce sabit denetim ve şok uygulamaların devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 14:16 Güncelleme: 02.11.2024 - 14:16
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        Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün denetimleri sürüyor
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        Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğünce sabit denetim ve şok uygulamaların devam ettiği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte huzur ve asayişi pekiştirmek amacıyla 25 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapılan 93 denetim ve şok uygulamada 26 kahvehane, 23 kafe, 24 çay ocağı, 14 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi.

        7 bin 141 kişinin GBT kontrolünün yapıldığı denetimlerde, hakkında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı.

        Denetimlerde ayrıca 12 ruhsatsız silah, 8 şarjör, 1294 mermi, 14 uyuşturucu hap, 2,69 gram uyuşturucu, 30 kilogram kaçak tütün, 2 bin makaron da ele geçirildi.

        Trafik denetimlerinde ise incelenen 3 bin 167 araçtan 18'inin sürücüsüne 269 bin 401 lira idari para cezası uygulandı.

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