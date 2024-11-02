Çorum'da otomobilin bagajından düşen çocuk tırın çarpması sonucu yaralandı
Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin bagajından düşen 3 yaşındaki çocuk, arkadan gelen tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin bagajından düşen 3 yaşındaki çocuk, arkadan gelen tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Selahattin D. idaresindeki 34 DH 7518 plakalı otomobil, D100 kara yolu Çorum Kavşağı'ndaki trafik ışığında hareket ettiği sırada otomobilin bagaj bölümünde seyahat eden D.D. isimli çocuk, kapağın açılması sonucu yola düştü.
Bu sırada arkadan gelen Cengiz G. yönetimindeki 76 DC 644 plakalı tır, D.D'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.