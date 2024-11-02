Çorum'da otomobilin bagajından düşen çocuk tırın çarpması sonucu yaralandı

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Selahattin D. idaresindeki 34 DH 7518 plakalı otomobil, D100 kara yolu Çorum Kavşağı'ndaki trafik ışığında hareket ettiği sırada otomobilin bagaj bölümünde seyahat eden D.D. isimli çocuk, kapağın açılması sonucu yola düştü.

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