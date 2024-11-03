GÜNCELLEME 3 - Çorum'da bir binada patlama meydana geldi

Çorum'da beş katlı binada meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Osmancık Caddesi'ndeki binada doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Patlama nedeniyle binada ağır hasar oluştu, çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.

Ayrıca çevredeki binalar tahliye edildi, bazı vatandaşlar evlerinden itfaiye merdiveni aracılığıyla çıkarıldı. Cadde trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.

Vali Ali Çalgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 katlı binanın üçüncü katında ilk belirlemelere göre, doğal gaz patlaması meydana geldiğini söyledi. Çalgan, "Olayda bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda vatandaşımız da yaralandı. Yaralılar bölgedeki sağlık kuruluşlarına nakledildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor." dedi. Bu arada patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı. Patlamada ölen kişinin ise Osman Keyinci (65) olduğu öğrenildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, yaptığı yazılı açıklamada, Hilal Apartmanı'nda meydana gelen patlamanın ilk belirlemelere göre doğal gazdan kaynaklandığının değerlendirildiğini kaydetti. Bektaş, açıklamasında, "Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmış olup olay tüm yönleriyle incelenmekte, sorumluluğu olan kişi ve kişiler hakkında adli yönden gereğinin en kısa sürede yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi. Vali Çalgan, beraberindekilerle olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Çalgan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın ardından itfaiye, AFAD, sağlık ve emniyet birimlerinin olay yerine sevk edildiğini söyledi. Önce yaralıların kurtarıldığını, ardından çevrenin emniyete alındığını ifade eden Çalgan, "Olay yeri inceleme halen görevini yapmak için hazır beklemekte. İçeride bina statiği, güvenliği açısından girilmesinde bir sakınca olup olmadığı noktasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik uzmanlarınca şu anda halen bir çalışma yürütülmekte. Bu çalışmanın nizamında olay yeri inceleme de girmek suretiyle ilk belirlemelere göre, doğal gaz sebepli olduğunu değerlendirdiğimiz bu patlamanın her yönüyle incelenmesi sağlamış olacaktır." dedi.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğünü belirten Vali Çalgan, şöyle devam etti: "Olaydan 34 hemşehrimiz etkilenmiş, 1'i ne yazık ki hayatını kaybetmiş, geriye kalanlar ayakta ya da hastanede basit tedavilerle tedavi edilmek suretiyle taburcu edilmiştir. Halen 11 vatandaşımız şehir hastanesinde ve özel bir hastanede. Onların da durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Gün içinde inşallah taburcu edilecekler. Boşaltılan evlerdeki vatandaşlarımızı şehrimizdeki Valilik, Belediyemiz misafirhanelerinde misafir edeceğiz. En kısa sürede hasar tespit çalışmalarına başlayıp kimsenin mağdur olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu vesileyle hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletip, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."