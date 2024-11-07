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        Çorum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 14:11 Güncelleme: 07.11.2024 - 14:20
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        Çorum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        İrfan K. yönetimindeki 19 SN 435 plakalı otomobil ile Emre K. idaresindeki 06 TIH 91 plakalı otomobil, Sungurlu-Çorum kara yolu 4. kilometresinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 19 SN 435 plakalı otomobilde sıkışan 2 kişi, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

        Yaralanan sürücü İrfan K. ile otomobilde bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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