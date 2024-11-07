Çorum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Yaralanan sürücü İrfan K. ile otomobilde bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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