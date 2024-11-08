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        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Pendikspor'u konuk edecek

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 10:20 Güncelleme: 08.11.2024 - 10:20
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        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Pendikspor'u konuk edecek
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

        Çorum Şehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Eren Özyemişcioğlu yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen Loick Landre, Kasango, Burak Süleyman ve kaleci Ahmet Kıvanç, Pendikspor'a karşı forma giyemeyecek.

        Ligde Çorum FK'nin 16, Pendikspor'un ise 17 puanı bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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