Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Pendikspor'u konuk edecek
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Eren Özyemişcioğlu yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen Loick Landre, Kasango, Burak Süleyman ve kaleci Ahmet Kıvanç, Pendikspor'a karşı forma giyemeyecek.
Ligde Çorum FK'nin 16, Pendikspor'un ise 17 puanı bulunuyor.
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