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        Çorum'da devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde ağaca çarptıktan sonra devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 12:35 Güncelleme: 09.11.2024 - 12:50
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        Çorum'da devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde ağaca çarptıktan sonra devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Cemile Y. idaresindeki 55 DZ 400 plakalı minibüs, D100 kara yolu Karaköy mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra çeltik tarlasına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada minibüste bulunan Meryem Keskin olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki Rukiye K, Zafer Y, Zübeyde B. ve Emir Murat B. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Meryem Keskin'in cenazesi ise Osmancık Devlet Hastanesi morguna konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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