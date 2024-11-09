Çorum'da devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Çorum'un Osmancık ilçesinde ağaca çarptıktan sonra devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde ağaca çarptıktan sonra devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Cemile Y. idaresindeki 55 DZ 400 plakalı minibüs, D100 kara yolu Karaköy mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra çeltik tarlasına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüste bulunan Meryem Keskin olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki Rukiye K, Zafer Y, Zübeyde B. ve Emir Murat B. yaralandı.
Sağlık ekiplerince ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Meryem Keskin'in cenazesi ise Osmancık Devlet Hastanesi morguna konuldu.
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