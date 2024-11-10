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        Çorum'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 62 bin 604 lira ceza verildi

        Çorum'da polis ekiplerinden kaçan ehliyetsiz sürücüye 62 bin 604 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 09:45 Güncelleme: 10.11.2024 - 09:49
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        Çorum'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 62 bin 604 lira ceza verildi
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        Çorum'da polis ekiplerinden kaçan ehliyetsiz sürücüye 62 bin 604 lira para cezası uygulandı.

        Buharaevler Mahallesi'nde bir benzin istasyonunda İ.A.K. (16), polis ekiplerinin kendisine doğru geldiğini fark edince 34 HBG 377 plakalı otomobile binerek benzinlikten uzaklaştı.

        Yunus ekiplerinin takibe aldığı sürücü bir süre kaçtıktan sonra aracını Buharaevler Mahallesi Bayat Gediği 26. Sokak'ta bırakıp yaya olarak kaçmaya devam etti.

        Plaka sorgusundan ulaşılan araç sahibi, otomobili 16 yaşındaki oğlunun izinsiz aldığını ve ehliyeti olmadığı için kaçtığını belirtti.

        Bir süre sonra polis ekiplerinin yanına gelen ehliyetsiz sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ters yöne girmek, şerit ihlali, emniyet kemeri ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 62 bin 604 lira ceza uygulandı.

        Otomobil trafikten men edilerek otoparka çekildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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