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        Çorum'da ortaokul öğrencilerinden Atatürk koreografisi

        Çorum'da öğrenciler tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla "Atatürk" koreografisi oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 12:37 Güncelleme: 10.11.2024 - 12:37
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        Çorum'da ortaokul öğrencilerinden Atatürk koreografisi
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        Çorum'da öğrenciler tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla "Atatürk" koreografisi oluşturuldu.

        Mimar Sinan Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmenleri Recep Sönmez ve Himmet Gerdan koordinatörlüğünde 6 sınıftan 190 öğrenci koreografi için 2 hafta hazırlık yaptı.

        Okul bahçesinde düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında kalp içinde Atatürk portresi oluşturuldu.

        Ayrıca okul girişinde "Arıyoruz, anıyoruz" temalı Atatürk'ün fotoğrafları ve sözlerinin bulunduğu bir anma köşesi oluşturuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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