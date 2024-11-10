Çorum'da ortaokul öğrencilerinden Atatürk koreografisi
Çorum'da öğrenciler tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla "Atatürk" koreografisi oluşturuldu.
Çorum'da öğrenciler tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla "Atatürk" koreografisi oluşturuldu.
Mimar Sinan Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmenleri Recep Sönmez ve Himmet Gerdan koordinatörlüğünde 6 sınıftan 190 öğrenci koreografi için 2 hafta hazırlık yaptı.
Okul bahçesinde düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında kalp içinde Atatürk portresi oluşturuldu.
Ayrıca okul girişinde "Arıyoruz, anıyoruz" temalı Atatürk'ün fotoğrafları ve sözlerinin bulunduğu bir anma köşesi oluşturuldu.
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