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        Çorum'da işçi servisi ile traktörün çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde işçi servisi ile traktörün çarpıştığı kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 11:58 Güncelleme: 11.11.2024 - 11:58
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        Çorum'da işçi servisi ile traktörün çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde işçi servisi ile traktörün çarpıştığı kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

        M.A. (54) idaresindeki 55 APJ 027 plakalı işçi servisi, Çorum-Osmancık kara yolu Kargı köyü mevkisinde, yola çıkan K.A'nın (26) kullandığı 19 HP 846 plakalı traktörle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü M.A. ile birlikte serviste bulunan Z.A. (26), B.Ş. (33), S.Ş. (22), E.Ş. (48), A.Ç. (26), İ.E. (41), İ.A. (40), Y.A. (42), N.K. (64), M.A.S. (21), K.S. (45), S.Ö. (28), C.Ş. (38), S.Ş. (32) ve M.B. (45) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan İ.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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