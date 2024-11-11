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        Çorum'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 21:18 Güncelleme: 11.11.2024 - 21:26
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        Çorum'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Suat P. idaresindeki 06 EOH 095 plakalı otomobil, Sungurlu-Boğazkale kara yolu Büyükincesu köyü yakınlarında Adem D'nin kullandığı 34 PB 4954 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Adem D. ile araçlarda bulunan Berat Ş, Efsa Rona P, Herdem P, Buğlem Arin P, Döndü D. ve Cuma D. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Galeri

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