Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı, Çorum Valisi Çalgan'ı ziyaret etti

Ziyarete İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.

Çalgan da ziyaretinden ötürü Çardakcı'ya teşekkür etti.

Çardakcı daha sonra, kısa süre önce göreve atanan Çalgan'ı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Orgeneral Çardakcı, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a geldi.

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