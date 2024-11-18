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        Çorum'da kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Çorum'da kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 15:13 Güncelleme: 18.11.2024 - 15:33
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        Çorum'da kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Çorum'da kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Seyit T. idaresindeki 19 UD 511 plakalı kamyon, Samsun-Ankara kara yolu Scania kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen biri karavan 4 araca çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada kamyon sürücüsü ile araçlardan birinde bulunan Emre S. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Samsun istikametinde ulaşıma kapanan yol araçların çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri

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