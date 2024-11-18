Çorum'da patlamada hasar gören binanın yıkımı tamamlandı

Patlamanın ardından 15 gündür ulaşıma kapalı olan Osmancık Caddesi de yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Hilal Apartmanı ile patlamada hasar gören Akıncı Apartmanı arasında yer alan Güneşevler 9. Sokak'ın bir bölümü ise trafiğe kapalı tutuluyor.

Binanın enkazı iş makineleriyle Belediye tarafından belirlenen korunaklı bir alana taşındı, binanın arsası demir bariyerlerle koruma altına alındı.

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