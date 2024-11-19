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        Çorum'da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

        Çorum'un Alaca ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 20:28 Güncelleme: 19.11.2024 - 20:35
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        Çorum'da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı.

        Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğünce kaçak silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine S.K. (37) takibe alındı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, şüpheliye ait ev ve araçlarda yapılan aramada 9 ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermiler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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