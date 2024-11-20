Çorum FK, Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik çalışması yaptı. Antrenmanda sakatlıktan dönen Burak Süleyman, Kasongo, Landre ve kaleci Ahmet Kıvanç da takımla çalışmaya başladı.

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü Esenler Erokspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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