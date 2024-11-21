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        Çorum'da müziğe ilgi duyan öğretmenlerden oluşan koro konser verdi

        Çorum'da müziğe ilgi duyan öğretmenlerden oluşan "Öğretmen Korosu" konser düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 10:40 Güncelleme: 21.11.2024 - 10:40
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        Çorum'da müziğe ilgi duyan öğretmenlerden oluşan koro konser verdi
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        Çorum'da müziğe ilgi duyan öğretmenlerden oluşan "Öğretmen Korosu" konser düzenledi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen programda Öğretmen Korosu, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziğinden oluşan eserleri solo ve koro olarak seslendirdi.

        Gecede, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın anısına, "Mağusa Limanı" türküsü de seslendirildi.

        Etkinlikte bazı öğretmenler de şiir dinletisi sundu.

        Vali Ali Çalgan, konserin ardından koro üyelerini tebrik ederek, çiçek verdi.

        Konseri, Vali Ali Çalgan ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, daire müdürleri ve davetliler dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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