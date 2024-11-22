Vali Ali Çalgan, Osmancık'ı ziyaret etti

Çorum Valisi Ali Çalgan, Osmancık ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Osmancık Kaymakamlığını ziyaret eden Çalgan, burada Kaymakam Furkan Duman'dan ilçede yürütülen kamu hizmetleri ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Ardından Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'ü ziyaret eden Çalgan, ilçede yürütülen belediyecilik hizmetleri ile talep ve önerileri dinledi.