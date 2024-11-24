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        Çorum'da zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

        Samsun-Çorum kara yolu, Mecitözü Tanrıvermiş köyü yakınlarında 7 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 17:36 Güncelleme: 24.11.2024 - 17:36
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        Çorum'da zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı
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        Samsun-Çorum kara yolu, Mecitözü Tanrıvermiş köyü yakınlarında 7 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

        Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına indiği bölgede, yolda oluşan buzlanma nedeniyle 7 otomobil ile 1 tırın çarpıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

        Yaralılardan 5'i ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı, hafif yaralanan 5 kişiye ise olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

        Kaza nedeniyle yolda trafik, Çorum istikametine tek şeritten sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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