Çorum'da zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı
Samsun-Çorum kara yolu, Mecitözü Tanrıvermiş köyü yakınlarında 7 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Samsun-Çorum kara yolu, Mecitözü Tanrıvermiş köyü yakınlarında 7 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına indiği bölgede, yolda oluşan buzlanma nedeniyle 7 otomobil ile 1 tırın çarpıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Yaralılardan 5'i ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı, hafif yaralanan 5 kişiye ise olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.
Kaza nedeniyle yolda trafik, Çorum istikametine tek şeritten sağlanıyor.
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