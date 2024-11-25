Oğuzlar ilçesinde Öğretmenler Günü kutlandı

Törende ayrıca, Oğuzlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödülleri verildi.

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