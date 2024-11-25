Oğuzlar ilçesinde Öğretmenler Günü kutlandı
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.
Oğuzlar Ortaokulunca, Oğuzlar Çok Programlı Lisesi Konferans Salonu’ndaki törende Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz, emekliye ayrılan öğretmen İsmail Madan'a teşekkür plaketi verdi.
Törende ayrıca, Oğuzlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödülleri verildi.
Törene, Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sülayman Atçıoğlu, okul müdürleri, eğitimciler ve davetliler katıldı.
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