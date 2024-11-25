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        Laçin'de Öğretmenler Günü kutlandı

        Laçin'de 24 Kasım Öğretmenler Günü törende kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 16:58 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:00
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        Laçin'de Öğretmenler Günü kutlandı
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        Laçin'de 24 Kasım Öğretmenler Günü törende kutlandı.

        Laçin Milli Eğitim Müdürü Adnan Yıldırım, Laçin Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        Öğrencilerin tiyatro ve oratoryo gösterileri sunduğu etkinlikte, şehit öğretmenlerin anısına sinevizyon gösterimi yapıldı.

        Laçin Kaymakamı Emre Konak, öğretmenlerden oluşan koronun müzik dinletisinin ardından öğretmenlerle birlikte pasta kesti.

        Törene, Laçin Kaymakamı Emre Konak, Laçin Belediye Başkanı Mustafa Toydemir, Jandarma Komutanı Teğmen Yasin Yurtsever, İlçe Emniyet Amiri Halil İbrahim Karakaya, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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