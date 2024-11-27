Atatürk İlkokulu öğrencileri ÇEDES Projesi'ni tanıttı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, Çevreye Duyarlı ve Etik Değerler Eğitimi Projesi (ÇEDES) kapsamında düzenledikleri ziyaretlerde, Yüce ve Ünlü'ye proje hakkında bilgi verdi.

Bayat Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, Bayat Kaymakamı Kerem Yüce ve Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü'yü ziyaret etti.

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