Atatürk İlkokulu öğrencileri ÇEDES Projesi'ni tanıttı
Bayat Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, Bayat Kaymakamı Kerem Yüce ve Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü'yü ziyaret etti.
Giriş: 27.11.2024 - 13:37 Güncelleme: 27.11.2024 - 14:11
Bayat Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, Bayat Kaymakamı Kerem Yüce ve Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü'yü ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, Çevreye Duyarlı ve Etik Değerler Eğitimi Projesi (ÇEDES) kapsamında düzenledikleri ziyaretlerde, Yüce ve Ünlü'ye proje hakkında bilgi verdi.
Yüce ve Ünlü, sohbet ettikleri öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri