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        Atatürk İlkokulu öğrencileri ÇEDES Projesi'ni tanıttı

        Bayat Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, Bayat Kaymakamı Kerem Yüce ve Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü'yü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 13:37 Güncelleme: 27.11.2024 - 14:11
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        Atatürk İlkokulu öğrencileri ÇEDES Projesi'ni tanıttı
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        Bayat Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, Bayat Kaymakamı Kerem Yüce ve Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü'yü ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, Çevreye Duyarlı ve Etik Değerler Eğitimi Projesi (ÇEDES) kapsamında düzenledikleri ziyaretlerde, Yüce ve Ünlü'ye proje hakkında bilgi verdi.

        Yüce ve Ünlü, sohbet ettikleri öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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