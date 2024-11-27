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        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 16:35 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:35
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        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Sungurlu-Ankara kara yolu 10. kilometresinde aynı istikamette seyreden Fevzi Türkmen idaresindeki 34 RB 6887 plakalı otomobil ile Ahmet Çimen'in kullandığı 66 AP 464 plakalı otomobil çarpıştı.

        Her iki aracın sürücülerinin yaralandığı kaza dolayısıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçta sıkışan sürücü Çimen, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

        Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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