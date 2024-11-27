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        Çorum'da çocuklar tepsi ve plastik bidonlarla kayarak eğlendi

        Çorum'da etkili olan kar yağışı sonrası tepeyi kayak pistine çeviren çocuklar doyasıya eğlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 18:43 Güncelleme: 27.11.2024 - 18:47
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        Çorum'da çocuklar tepsi ve plastik bidonlarla kayarak eğlendi
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        Çorum’da etkili olan kar yağışı sonrası tepeyi kayak pistine çeviren çocuklar doyasıya eğlendi.

        Hafta sonu yağan kar sonrası çocuklar kızak, plastik bidon, sini ve tepsilerle Kale Mahallesi Ekin Caddesi’nde bulunan tepede toplandı.

        Okul çıkışı kaymak için tepeye gelen çocuklar, "Çorum kayak pisti" diye adlandırdıkları tepede ayaza rağmen eğlenceli anlar yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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