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        Çorum'da Ankara-Samsun kara yolunda sis etkili oluyor

        Çorum'da, Samsun-Ankara kara yolunda etkili olan sis nedeniyle trafik kontrollü seyrediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 09:28 Güncelleme: 05.12.2024 - 09:36
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        Çorum'da Ankara-Samsun kara yolunda sis etkili oluyor
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        Çorum'da, Samsun-Ankara kara yolunda etkili olan sis nedeniyle trafik kontrollü seyrediyor.

        Bölgede gece başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

        Görüş mesafesinin kısaldığı sis nedeniyle sürücüler trafikte seyretmekte zorlandı.

        Çorum Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı güzergahlarda kontrollerini artırdı.

        Ekipler, kazaların yaşanmaması için sürat yapılmaması ve takip mesafesinin korunması konusunda tır ve servis sürücülerine uyarılarda bulundu.

        Galeri
        Galeri

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