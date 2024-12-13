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        Çorum'da duyma ve konuşma engelli iki kardeş 55 yıldır demircilik yapıyor

        CAHİT EMRALİ - Çorum'un Sungurlu ilçesinde duyma ve konuşma engelli iki kardeş, babalarından öğrendikleri demirciliği yaklaşık 55 yıldır birlikte sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:01 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:01
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        Çorum'da duyma ve konuşma engelli iki kardeş 55 yıldır demircilik yapıyor
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        CAHİT EMRALİ - Çorum'un Sungurlu ilçesinde duyma ve konuşma engelli iki kardeş, babalarından öğrendikleri demirciliği yaklaşık 55 yıldır birlikte sürdürüyor.

        Doğuştan duyma ve konuşma engelli 71 yaşındaki Zeki ile kardeşi 69 yaşındaki Battal Ambarkütükoğlu, 1940'lı yıllarda köyde demircilik yapmaya başlayan babalarının yanında çırak olarak işe başladı.

        Daha sonra 1970 yılında ilçe merkezinde ilk dükkanlarını açan iki kardeş, yaklaşık 55 yıldır tarım aletleri üretmeye devam ediyor.

        Sanayi esnafı arasında, sağır ve dilsiz anlamına gelen "ahrazlar" olarak anılan iki kardeş, ilerleyen yaşlarına rağmen her gün erken saatlerde dükkanlarını açıp çekiç sallıyor.

        Zeki Ambarkütükoğlu, AA muhabirine işaret diliyle yaptığı açıklamada, 60 yıldır yaptığı mesleği çocuklarına da öğrettiği için mutlu olduğunu söyledi.

        Alet üreterek çiftçilere hizmet ettiği için de mutlu olduğunu belirten Ambarkütükoğlu, "İki kardeş bu işi birlikte yaptık. Belli bir zaman sonra yollarımız ayrıldı ama yine beraberiz. Köyden geldikten sonra 1994 yılına kadar eski sanayide bu işe devam ettik. Sonrasında burada devam ediyoruz. İnşallah çocuklarım da daha uzun yıllar hizmet edecek." dedi.

        Battal Ambarkütükoğlu da 55 yıldır ağabeyi ile demircilik yaptığına işaret ederek, "Bu işi önceleri perçinleme ile yapıyorduk, sonra kaynakla yaptık. Hep insan gücüyle çalıştık. Şimdi teknoloji var, her şey otomatik. Bu işte büyümek de ilerlemek de daha kolay." ifadelerini kullandı.

        - "Babam ve amcam yarım asırdır sanayide Türk çiftçisine hizmet ediyor"

        Zeki Ambarkütükoğlu'nun oğlu, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu ise ata mesleğini yaklaşık 80 yıldır sürdürdüklerini anlattı.

        Babası ve amcasının 1970 yılından bu yana birlikte çalıştığına işaret eden Ambarkütükoğlu, "Babam ve amcam yarım asırdır sanayide Türk çiftçisine hizmet ediyor. Dedem köyde demircilik yaparak mesleğe başladı. Ailemiz yaklaşık 80 yıldır bu işi yapıyor." diye konuştu.

        Babası ve amcasının demircilik mesleğinin bütün inceliklerine hakim olduğunu, elektriğin olmadığı dönemlerde demir döverek yetiştiğini dile getiren Ambarkütükoğlu, "Demir işi, bir sanat ve peygamber mesleği. Allah onlardan razı olsun, bizlere bu mesleği öğrettiler. Ben ve çocuklarım da yapıyoruz. Çevredeki bütün çiftçilere hizmet ediyoruz, tarım aletleri üretimi yapıyoruz." dedi.

        Duyma ve konuşma engelinin demircilik mesleğini yapmada babasına ve amcasına engel olmadığını vurgulayan Ambarkütükoğlu, şunları kaydetti:

        "Doğuştan sağır ve dilsizler ama onlar için problem değil. İşlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar ve hiçbir zaman kimseden beklentileri olmadan, kendi emekleriyle geldiler buralara. İşaret diliyle anlaşıyorlar. Birbirleriyle saatlerce her şeyi konuşurlar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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