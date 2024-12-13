Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İrem B. idaresindeki 19 AFA 435 plakalı otomobil ile Ömer İ'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Gazi Caddesi ile Albayrak Caddesi kesişiminde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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