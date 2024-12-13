Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İrem B. idaresindeki 19 AFA 435 plakalı otomobil ile Ömer İ'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Gazi Caddesi ile Albayrak Caddesi kesişiminde çarpıştı.

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