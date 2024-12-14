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        Şampiyon kardeşler yeni başarılara birlikte hazırlanıyor

        ŞABAN BALCI - Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan milli güreşçiler Özdenur ve kız kardeşi Esma Özmez, spor salonunda ve doğada birlikte yaptıkları antrenmanlarla yeni turnuvalara hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 11:04 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:04
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        Şampiyon kardeşler yeni başarılara birlikte hazırlanıyor
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        ŞABAN BALCI - Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan milli güreşçiler Özdenur ve kız kardeşi Esma Özmez, spor salonunda ve doğada birlikte yaptıkları antrenmanlarla yeni turnuvalara hazırlanıyor.

        ​​​​​​​Ailesinin yönlendirmesiyle çocukluk döneminde güreşe başlayan ve üç Türkiye şampiyonluğu bulunan 15 yaşındaki Özdenur Özmez, geçen yıl 15 Yaş Altı Güreş Milli Takımı ile 62 kiloda Avrupa üçüncüsü, bu yıl ise Avrupa şampiyonu oldu.

        Özdenur Özmez, çalışmalarına Belediye İskilipspor bünyesinde, kendisi gibi güreşçi olan kız kardeşi ve milli sporcu 14 yaşındaki Esma Özmez ile devam ediyor.

        Bu yıl Sivas'ta düzenlenen 15 Yaş Altı Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 50 kiloda altın madalya kazanan, katıldığı 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ise derece alamayan Esma Özmez, ablasının izinde yeni madalyalar almak için çaba gösteriyor.

        Güreşçi kardeşler, antrenör Adem Uysal gözetimindeki antrenmanlarda salonda teknik yönlerini, doğada da ise bedenlerini güçlendiriyor.

        Adem Uysal, AA muhabirine, 2017'de kurulan Belediye İskilipspor Kulübü bünyesindeki sporcuların bugüne dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceler elde ettiklerini söyledi.

        Özmez kardeşlerle de özel antrenmanlar yaptıklarını belirten Uysal, "Haftada ikisi doğada, dördü salonda olmak üzere altı antrenman yapıyoruz. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor." dedi.

        Özellikle doğada yapılan antrenmanlardan sporcuların daha çok verim aldığını dile getiren Uysal, "Doğada yaptığımız antrenmanlar çocukların stresini azaltıyor, metabolizmayı hızlandırıyor, ayak kaslarının kuvvetlenmesini sağlıyor." diye konuştu. Sporcularının fiziki ve mental olarak en iyi şekilde hazırlamaya gayret ettiklerini vurgulayan Uysal, doğada yapılan antrenmanların çocukların fiziksel ve ruhen gelişimine katkı sağladığını anlattı.

        Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmek istediklerine işaret eden Uysal, "Çalışmalarımız devam edecek. İnşallah en güzel sonuçlarla, başarılarla yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        - "İstiklal Marşı'mızı okutmak çok güzel bir duygu"

        Özdenur Özmez ise babası ve ablasının yönlendirmesiyle başladığı güreşi çok sevdiğini, başarılı olmak için çabaladığını söyledi.

        Bugüne kadar katıldığı turnuvalarda dereceler elde ettiğini, bundan sonra da derece yapmayı hedeflediğini belirten Özdenur, "Şampiyon olmak, bayrağımızı temsil etmek, İstiklal Marşı'mızı okutmak çok güzel bir duygu, yaşanmadan bilinmez. Adem hocam ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz kendimize güveniyoruz, inşallah altın madalyalar kazanacağız. Kariyerimde yeni dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanmayı, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edip Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyorum." dedi.

        Esma Özmez de Avrupa'da henüz derece alamadığı için üzgün olduğunu dile getirerek, "Adem hocam ile çalışmalara devam ediyorum. Bayrağımı en güzel şekilde temsil etmeye devam edeceğim." dedi.

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