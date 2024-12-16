Çorum FK, "Çocuk locası"nı duyurdu

"Hava soğuk, siz sıcaksınız çocuklar! Kulübümüzden minik misafirlerimize özel yenilik: Çocuk Locası! 12 yaş altı çocuklar, ailelerinin onayıyla protokol kapısında görevli ekibimize teslim edilebilir. Maç boyunca çocuklarımızla bir kadın ve bir erkek görevli ilgilenecek."

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