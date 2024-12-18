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        Çorum'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Çorum'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:00 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:00
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        Çorum'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Çorum'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda kurul üyeleri, bağımlılıkla mücadele konusunda kurumlarca yürütülen proje, etkinlik ve faaliyetler hakkında sunum yaptı.

        Toplantıda, bağımlılıkla daha etkin mücadele yürütülmesi için alınması gereken tedbirler, yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çalgan, bağımlılıkların ancak koruyucu ve önleyici tedbirlerle, bilinçlendirme çalışmalarıyla engellenebileceğini vurguladı.

        Bağımlılığın yalnızca bazı gruplara özgü bir problem olmadığını, toplumun genelini ilgilendirdiğine dikkati çeken Çalgan, şunları kaydetti:

        "Bu sebeple bağımlılıkla mücadelenin toplumun her kesimi tarafından topyekun seferberlik anlayışıyla ve süreklilik arz eden yapıda olması gerekiyor. Bu konuda hepimize büyük görev düşmektedir. Bağımlılıkla mücadele konusunda gençlerimizi bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve eğitimle geleceğe en iyi şekilde hazırlamak zorundayız. Amacımız topyekun yapılacak etkin mücadele ile gençlerimizi, geleceğimizi tehdit eden bu tehlikeyi bertaraf etmektir."

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