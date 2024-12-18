Çorum'da kazara ateş alan silahla bir kişi yaralandı

Burada tedavi altına alınan A.Y'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralı A.Y, arkadaşının da yardımıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Silahtan çıkan mermi, bu sırada iş yerinde bulunan E.K'nin arkadaşı A.Y'nin bacağına isabet etti.

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