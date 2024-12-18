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        Çorum'da kazara ateş alan silahla bir kişi yaralandı

        Çorum'da temizlendiği sırada silahın ateş alması sonucu yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 20:16 Güncelleme: 18.12.2024 - 20:18
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        Çorum'da kazara ateş alan silahla bir kişi yaralandı
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        Çorum'da temizlendiği sırada silahın ateş alması sonucu yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre E.K'nin, Yavruturna Mahallesi Kulaksız Sokak'taki iş yerinde silahını temizlediği sırada tabanca ateş aldı.

        Silahtan çıkan mermi, bu sırada iş yerinde bulunan E.K'nin arkadaşı A.Y'nin bacağına isabet etti.

        Yaralı A.Y, arkadaşının da yardımıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Burada tedavi altına alınan A.Y'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan polis ekiplerince gözaltına alınan E.K, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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