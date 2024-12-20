Çorum'daki 175 ecza dolabı Eczacı Odasınca yenilendi

Çorum Eczacı Ocasının, kentteki 175 okulun ecza dolabını yenilediği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Eczacı Odası ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki okulların ecza dolaplarını yenilemek üzere sosyal sorumluluk projesi anlaşması imzaladı.

Proje kapsamında Çorum Eczacı Odasınca temin edilen ecza dolapları, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan ve yönetim kurulu üyesi Sertan Çalışkan, Gazipaşa İlkokulu'nu ziyaret ederek, ilk ecza dolabını okul idaresine teslim etti. Açıklamada görüşüne yer verilen Afacan, geleceğin teminatı çocukların eğitim gördüğü okullara destek olmak istediklerini belirterek, "Bizleri yetiştiren okullara olan vefa borcumuz hiçbir zaman ödenemez ancak bu borcu sosyal sorumluluk projeleri ile destekleyerek ifade edebiliriz." ifadelerini kullandı.